Prandelli: "Squadra costruita per il gioco offensivo, bisogna avere coraggio. La partita con la Juventus..."

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato del momento della squadra viola e dell'imminente partita contro la Juventus a Il Salotto dello Sport su Italia 7.

La rosa viola

“Quando non c'è un leader, come in questa squadra, è il gioco che deve diventare leader. Nel prossimo mercato non c'è bisogno di cercare giocatori di grande spessore, perché la squadra è giovane e di prospettiva. Tra qualche mese vedremo la vera Fiorentina di Paolo Vanoli".

Gioco offensivo

“Questa è una squadra costruita per giocare all'attacco, con tutti giocatori tecnici che pressano alto. Bisogna avere coraggio nell'assecondare questa caratteristica, la linea difensiva deve accettare l'uno contro uno. Sono convinto che questa squadra possa farlo".

La partita con la Juventus

“I giocatori devono solo pensare ad avere coraggio, poi ci saranno i tifosi ad aiutare la squadra. Quella contro la Juventus è la partita più facile da preparare, la settimana prima era sempre carica di tensione".