Monti: "Oulaï deve giocare dal primo minuto, anche a discapito di Fagioli. Gonçalves? Mi fa impazzire"

Lo speaker radiofonico fiorentino Gianfranco Monti è intervenuto alle trasmissioni di Radio Bruno per parlare dell'imminente match tra la Fiorentina e la Juventus.

La stagione dei bianconeri

“Questa è una Juve è molto strana - ha detto Monti - è forte ma non è assolutamente quella di qualche anno fa. Vince un paio di partite e poi cade e sembra dimenticare i miglioramenti fatti".

Formazione viola

Monti si è poi concentrato sui viola: “Con Atalanta e Como abbiamo giocato molto bene a tratti, d'altronde questa è una squadra costruita per fare un calcio propositivo. Io però non schiererei di nuovo lo stesso centrocampo, Oulai non può non essere in campo dal primo minuti. Se proprio lui e Fagioli non possono giocare assieme allora l'ex Juve potrebbe anche perdere il posto. Goncalves? Mi fa impazzire. Non trovo impossibile un centrocampo con Oulai, Fagioli e Goncalves”.