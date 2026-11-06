Come sta Fagioli? Dal Viola Park arrivano indicazioni chiare in vista della Juventus

Come sta Fagioli? Il centrocampista della Fiorentina non ha nessun guaio fisico, sia chiaro, ma viene da un periodo difficile a livello soprattutto mentale, con le prestazioni in campo che ne hanno sicuramente risentito.

Obiettivo

Dal Viola Park si racconta di un giocatore sereno e pronto ad affrontare la sua ex squadra: la Juventus. Il sogno è quello di ripetere la grandissima prestazione di marzo 2025, quando era salito in cattedra fornendo due assist.

Nuova inchiesta

L'inchiesta legata alla presunta estorsione a sue spese da parte del cantante Ludwig fa parte di un filone di vita legato alla sua esperienza in bianconero che Fagioli si è messo alle spalle da tempo e che non sembra averlo toccato particolarmente in questo momento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.