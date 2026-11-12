Bucchioni: “Mi aspetto difensore e centrocampista di spessore a gennaio. Sta mancando tantissimo Atta”

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato durante il Salotto Viola, spaziando tra vari argomenti attuali di casa Fiorentina, dal campo al mercato, ad alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Errori individuali eclatanti, mi aspetto che…’

“L’encefalogramma piatto delle prime giornate è sparito, è una Fiorentina che ha reagito. Con la Juventus si è provato a vincere fino all’ultimo, c’è però da migliorare in fase difensiva: è un problema di uomini e di organizzazione. Gli errori individuali sono però talmente eclatanti che mi aspetto l’acquisto di un difensore e di un centrocampista di livello all’apertura del mercato di riparazione. De Gea? Ha salvato la porta spesso con interventi decisivi, ma quasi sempre ha momenti d’incertezza. È un tema, è un problema ma certo non il più grosso… manca connessione coi difensori e lo si è visto anche in occasione del gol del 2-2 subito contro la Juventus. Impossibile che a gennaio si cambi portiere, il cambio avverrà a fine stagione”.

‘Grosso e Vanoli non adatti alle idee di Paratici’

“Paratici aveva in mente un certo tipo di calcio, ha acquistato 6-7 giocatori bravi ad attaccare e bravi tecnicamente, da Njie e Mastantuono a Atta e Gnonto, ed è andato a prendere un allenatore come Grosso, che faceva tutto un altro tipo di calcio. Vanoli, poi, è della scuola degli equilibristi non del ‘fare un gol più degli altri’. Mancano due giocatori di grande livello e personalità a centrocampo, di carisma, che sappiano aiutare in difesa. Ora serve fare punti e Vanoli lo sa, perché la classifica è preoccupante. Non si possono fissare obiettivi perché la squadra è fragile, deve ritrovare autostima”.

“Njie è la sorpresa più bella e sta stupendo per continuità di rendimento, perché da tempo si sapeva che fosse un talento, con colpi evidenti, grande strappo e dribbling. Sta iniziando a centrare la porta e segnare, dopo che nelle prime gare aveva fallito varie opportunità, anche clamorose. Atta sta mancando tantissimo, un giocatore che ha qualità e quantità, porta gol. Recuperarlo sarebbe importantissimo in un centrocampo che è troppo corto, altro limite enorme della rosa”.