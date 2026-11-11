Ma cos'ha Atta e ci sono veramente possibilità di recupero nella sosta? Il quadro della situazione

La sosta nazionali per la Fiorentina porta con sé la possibilità di recupero di Arthur Atta. Il centrocampista francese è fermo dalla partita contro il Napoli del 20 settembre ufficialmente a causa di un sovraccarico ai muscoli addominali. Un problema che si sta rivelando più complicato del previsto e che lo ha già costretto a saltare cinque partite.

Un’assenza pesante per Paolo Vanoli, che deve fare a meno delle qualità di uno degli investimenti più importanti del mercato estivo. Per acquistare il 70 per cento del cartellino di Atta, la Fiorentina ha infatti speso 25 milioni di euro, accompagnando l’operazione con aspettative elevate sul contributo del francese.

La priorità è adesso ritrovarlo sul piano atletico. Il lungo periodo lontano dalle partite impone di ricostruire la condizione necessaria per tornare a incidere, offrendo al tecnico una soluzione in più in un reparto che ha risentito della sua indisponibilità.

La pausa del campionato diventa così un passaggio importante per verificarne i progressi. Sui tempi del rientro resta da attendere, ma recuperare Atta significa restituire alla Fiorentina un giocatore sul quale il club ha puntato molto e che finora ha potuto usare soltanto in minima parte.