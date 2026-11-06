Atta, che fastidio! Qualche speranza per Ranieri: il punto della situazione

Tra poco più di un giro di lancetta la Fiorentina tornerà in campo la Viola Park di Bagno a Ripoli per concentrarsi sulla sfida contro la Juventus.
Come sta Atta?
Alle 11 nuovo allenamento dei viola, che contro i bianconeri dovranno ancora una volta fare a meno di Arthur Atta, che con ogni probabilità farà il suo rientro subito dopo la sosta. Il sovraccarico strutturale all’addome è stato un problema fastidioso. L'ex Udinese ha ripreso a lavorare sul campo ma ancora individualmente.
Situazione Ranieri
Come riporta il Corriere dello Sport c'è qualche speranza in più per Luca Ranieri, che proverà a smaltire in extremis l’infortunio rimediato al nervo del piede nelle scorse settimane. Ancora il classe 1999 si allena a parte, ma proverà a tornare in gruppo entro la rifinitura di domani. Oggi sarà già un test importante per capire se potrà far parte dei convocati oppore no.