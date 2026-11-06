Spalletti ammette: "Se con l'AZ fosse durata altri 5 minuti...". La Fiorentina prende appunti

Vittoria col brivido in Europa League per la Juventus, che ha la meglio sull'AZ Alkmaar con il punteggio di 2-1. 3 punti conquistati grazie soprattutto ad un ottimo primo tempo, ma messi in pericolo nel finale quando gli olandesi hanno riaperto la gara e poi trovato il pareggio annullato per fortuna di bianconeri per fuorigioco. Una Juve dunque che non riesce a gestire con tranquillità la gara per 90 minuti: aspetto di cui può approfittare domenica sera la Fiorentina.

Le parole di Spalletti

Carota e bastone da parte di Luciano Spalletti nel post partita, ai microfoni di Sky: "Stasera abbiamo fatto una grande partita, contro un grande avversario. Poi quando si abbassa il ritmo, loro fanno sempre quello, per tutta la partita. Il batterci sempre con grande forza, nelle situazioni gioco. Ci siamo messi lì ad aspettare, abbiamo preso gol. Se fosse durata altri cinque minuti secondo me non l'avremmo portata a casa. Andava fatto il terzo gol, non bisognava gestire".

Focus su alcune individualità

"Kolo ha avuto dei palloni per cui poteva partire in contropiede, invece non abbiamo mai avuto quella spinta. Abbiamo dovuto soffrire al limite dell'area, solo nell'ultima parte di partita abbiamo dovuto soffrire così. Boga ha questo spunto, Ekhator è giovane, ma deve fare il lavoro che è nelle sue caratteristiche. Non vorrei fare delle differenze, c'è chi ha fatto un lavoro sporco come Lucumi e l'ha fatto bene. Kalulu è alla decima partita in cui gioca 90 minuti, alla fine voleva chiedere il cambio".