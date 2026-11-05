La sfida contro la Juventus si avvicina, ma dall'infermeria non arrivano buone notizie

Questo pomeriggio, a 4 giorni dall'attesissima partita casalinga contro la Juventus, l'edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto in casa Fiorentina soprattutto per quello che riguarda quei giocatori che restano in dubbio fino all'ultimo minuto. E come sappiamo bene il tecnico gigliato Paolo Vanoli avrà almeno un paio di “nodi” da sciogliere. E secondo quanto filtra, almeno ad oggi, le cose non dovrebbero migliorare prima di domenica.Sostanzialmente non sembrano esserci aggiornamenti rilevanti rispetto a quelle che sono le condizioni dei giocatori acciaccati, e quindi le indicazioni che arrivano dall'allenamento di stamani restano negative.

Atta continua a lavorare a parte: il suo ritorno in campo dovrebbe essere dopo la sosta

In questo momento, almeno che nei prossimi due giorni non cambi qualcosa, nessuno dei giocatori in dubbio dovrebbe essere convocato per la partita contro i bianconeri. Parlavamo di un Arthur Atta che, ormai out da quasi un mese, potesse recuperare proprio per il big match contro la Juventus ma così non è: lo rivedremo direttamente dopo la sosta. Il francese sta però continuando il suo percorso di recupero regolarmente, continuando ad aumentare i carichi di lavoro per abbreviare il ritorno con i compagni, almeno in allenamento. Essendo fermo da tanto tempo Atta dopo esser guarito avrà comunque bisogno di un periodo per riatletizzarsi e rientrare nelle dinamiche di gioco del centrocampo viola.

In difesa le cose non migliorano

Nessuna novità neanche in difesa, dove i giocatori ai box sono ben due. Se per quanto riguarda Marin Pongracic, out dalla sfida di San Siro contro l'Inter, ormai dovremo aspettare la sfida contro il Monza dopo la sosta, ci si aspettava qualche novità da Luca Ranieri, novità che per il momento non è arrivata. Sulle sue condizioni filtra pessimismo, tanto che il giocatore anche quest'oggi si è allenato da solo: il problema al piede potrebbe non tenerlo fuori dai convocati, ma chiaramente non partirebbe dal primo minuto.