Fiorentina, Ranieri vede la Juventus. Atta resta un’incognita, Parisi tornerà in gruppo a dicembre

La Fiorentina prepara la sfida contro la Juventus con un vantaggio sul piano del calendario: Vanoli avrà una settimana intera per lavorare, mentre i bianconeri saranno impegnati giovedì nella trasferta di Europa League contro l’AZ. Quello del Franchi sarà l’ultimo appuntamento prima della sosta, una pausa che il tecnico viola spera di sfruttare per recuperare buona parte degli indisponibili.

Il campionato della Fiorentina riprenderà lunedì 23 novembre a Monza. Per quella data l’obiettivo è avere la rosa quasi al completo, anche se alcune assenze sono destinate a protrarsi.

È il caso di Fabiano Parisi, che dovrebbe riprendere gli allenamenti in gruppo soltanto a dicembre. Tempi più brevi, ma comunque incompatibili con la ripresa contro il Monza, per Marin Pongracic, atteso nuovamente a disposizione a fine novembre.

Le indicazioni più incoraggianti riguardano invece Luca Ranieri: il difensore dovrebbe tornare tra i convocati già contro la Juventus, con la prospettiva di accomodarsi inizialmente in panchina.

Rimane più incerta la situazione di Arthur Atta. Il centrocampista ha ricominciato da qualche giorno a lavorare sul campo, ma continua a farlo individualmente. Un passo avanti nel percorso di recupero, che però non permette ancora di fissare una data per il rientro: sulle sue condizioni e sui tempi necessari per rivederlo a disposizione restano diverse incognite. Le notizie vengono riportate da La Nazione.