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Atta fa un regalo a Vanoli e alla Fiorentina? Un'operazione non impossibile

Marco Masoni /
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Arthur Atta
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Arthur Atta? Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, spera ancora di poter recuperare il centrocampista prima della sosta del campionato, il che vuol dire la prossima partita contro la Juventus. Operazione non impossibile anche se, e questo è bene specificarlo, nel caso partirebbe dalla panchina

Cautela

Il percorso di recupero dell'ex giocatore dell'Udinese impone cautela. Per questo non ci sarebbe da meravigliarsi se il suo rientro fosse invece successivo alla pausa per le nazonali.

Lunga (e importante) assenza

Un’assenza prolungata quella del francese che continua a privare Vanoli e la sua Fiorentina di una soluzione importante in mezzo al campo, nonché un elemento di raccordo tra la linea mediana e l'attacco che effettivamente manca alla squadra. 

 

 

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