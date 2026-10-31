Atta, forse ci siamo? Il francese sta meglio e punta la Juve, Vanoli spera in un recupero "a metà"

Fuori da oltre 40 giorni, da quel Fiorentina-Napoli di metà settembre dove giocò un'ora, colpendo una traversa: Arthur Atta è il vero, grande, assente in questa tranche di campionato, dove la Fiorentina sta patendo l'assenza della sua fantasia. Vanoli ha detto di volerlo solo al 100%, per quanto riguarda il campo, ma intanto una notizia confortante potrebbe arrivare: non subito ma in vista del prossimo week end.

Atta sta meglio!

Il francese infatti sta meglio, secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, e ha il mirino puntato sulla Juventus, che arriverà a Firenze la sera di domenica 8 novembre. Un'occasione per poter sperare almeno nella convocazione, non certo per la titolarità per la quale è tutto rimandato al dopo sosta.