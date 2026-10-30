La difficile gestione di Atta, ma Vanoli spera di riaverlo prima della sosta. Lo scenario più probabile
Arthur Atta resta un punto interrogativo per la Fiorentina. Paolo Vanoli spera ancora di recuperare il centrocampista prima della sosta del campionato, anche se le possibilità di rivederlo contro il Sassuolo appaiono ridotte. Qualche speranza in più riguarda la successiva sfida con la Juventus, ma al momento prevale la prudenza.
L'ipotesi più probabile
Il percorso di recupero impone cautela e rende difficile immaginare un ritorno immediato a pieno regime. Per questo, nonostante gli auspici del tecnico, lo scenario più probabile resta quello di un rientro successivo alla pausa per le nazionali.
Assenza prolungata
Un’assenza prolungata quella del francese che continua a privare Vanoli di una soluzione importante in mezzo al campo. Prima di ritrovare spazio nelle rotazioni, Atta dovrà offrire garanzie fisiche sufficienti per tornare a sostenere i ritmi delle gare ufficiali.