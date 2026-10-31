Vanoli, puoi fare come Mancini? La sfida del tecnico è la convivenza Fagioli-Oulai: senza sarà solo una Fiorentina a metà

E' rispuntato fuori Inao Oulai e con lui l'annosa questione estiva: troveranno mai spazio insieme lui e Fagioli? Torna a chiederselo il Corriere Fiorentino: la premessa di base dovrà essere comunque un'effettiva ‘promozione’ del giovane ivoriano, ancora reputato “non pronto” da Vanoli. Non è ancora certo che a Reggio Emilia, la Fiorentina riparta da lui ma il ballottaggio sembra proprio tra loro due.

La strada indicata da Mancini

Eppure un esempio lampante di come Fagioli possa coesistere con un regista, o presunto tale, l'ha mostrata Mancini, schierando l'ex bianconero da mezzala di costruzione nella finestra di gare della Nazionale. Al centro c'era Tonali, che non è un regista nel senso canonico del termine. In tal senso immaginarsi un Oulai in quella zona, con Fagioli su un lato, non sarebbe così assurdo. In attesa poi che rientri Atta: finché la Fiorentina non riuscirà a schierare i suoi tre centrocampisti migliori insieme, resterà sempre una squadra ‘a metà’.