"Il migliore a centrocampo è stato Brescianini, è tutto dire. Contento per Oulai, follia non farlo giocare"

Alessandro Bocci ha commentato al Pentasport di Radio Bruno alcuni temi caldi legati alla Fiorentina. Queste le sue parole.

Sulla sfida all'Atalanta

“All'intervallo ero sconsolato, eravamo sotto e abbiamo fatto solo un quarto d'ora di buona volontà, perché il gioco e le occasioni sono un'altra cosa, contro un'Atalanta che aveva 8 assenze fra i titolari. Non voglio prendermela solo coi difensori, ma ogni volta che l'Atalanta ha accelerato è arrivata in area con facilità: il centrocampo non aiuta, Brescianini è stato il migliore ed è tutto dire. Mi conforta il fatto che Oulai abbia giocato una buona partita: la squadra resta abbastanza scadente, ma rispetto all'anno scorso tutt'altra cosa, non si può dire che non ci mettano l'anima e si impegnino fino all'ultimo. Fantasia ce la mette solo Mastantuono, e c'è chi lo discute…”.

Sulle mosse in vista del Sassuolo

“Brescianini giocherà contro il Sassuolo, mi è sembrato quello che stava meglio; Oulai ora deve giocare, non avrebbe logica non metterlo. Ndour finora non ha mai riposato, ma è vero che sta vivendo una fase di calo come Fagioli. Attaccante? Non sarei sorpreso se giocasse Beto, ma se deve essere quello visto a San Siro…”