E ora chi rischia di pagarne le conseguenze è Fagioli: niente bocciatura ma Vanoli ha scoperto un'alternativa incoraggiante

Il pessimo primo tempo di giovedì sera, unito al risultato e a un momento non brillante anche nelle scorse gare, potrebbe costare caro a Nicolò Fagioli, che è il più in discussione in casa viola in vista della partita di lunedì con il Sassuolo. Su La Nazione non si parla certo di bocciatura, anzi il classe 2001 resta punto di riferimento per Vanoli, che però ha ricevuto risposte incoraggianti finalmente da Oulai.

Chi è davvero il regista?

La posizione in cui Fagioli è stato riadattato ormai dall'anno scorso e nella quale è subentrato l'ivoriano è quella del regista, interpretata un po' a piacimento dai due. L'azzurro con Mancini in Nazionale ha fatto in realtà la mezz'ala di costruzione ma questa è un'altra storia e da quell'orecchio Vanoli sembra non sentirci. Così come da quello che suggerirebbe una convivenza tra i due. Oulai è entrato con personalità e la Fiorentina ha alzato il suo baricentro: a Reggio Emilia la staffetta potrebbe andare in scena.