Flachi: "Perché Vanoli toglie i giocatori che fanno gol? Con Fagioli davanti alla difesa abbiamo subito 21 reti, è l'ora di provare Oulai"

L'ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi ha trattato a lungo l'attualità della squadra viola a Toscana TV: “Io mi preoccuperei se non ci fossero le occasioni, questa squadra crea ed è vero che subisce anche. Con l'Atalanta ero allo stadio e mi sono sia preoccupato che arrabbiato perché i giocatori non calciavano la palla con cattiveria. La difesa deve essere più cattiva e accorciare di più. È una squadra che ha paura e va subito in difficoltà. Otto giocatori su undici hanno 19-20 anni, è una squadra che in prospettiva futura può diventare interessante. Se vogliamo bene a questa Fiorentina bisogna aspettarla perché qualcosa di buono fa. Quel punticino con l'Atalanta mi fa stare meglio rispetto alla sconfitta. In questo momento qui questo mattoncino può far bene, la squadra ha la possibilità di venire fuori. La squadra è debole di carattere, ma con il Napoli se l'è giocata, con il Como se l'è giocata, con l'Atalanta se l'è giocata e sono tutti ragazzini. La gente non è arrabbiata, è dispiaciuta. Siamo a parlare delle situazioni di gioco che puoi migliorare e devi farlo alla svelta”.

Su Fagioli e Oulai

Sul centrocampo viola Flachi ha commentato: "A Fagioli stanno chiedendo di fare le due fasi, marcare e dare un contributo davanti alla difesa. Forse lui non ce l'ha nel suo bagaglio tecnico queste attitudini, tutti sappiamo le sue qualità. Si deve prendere le sue responsabilità; in Nazionale ha fatto bene da interno di centrocampo. Ndour ha un gran fisico, ha qualità ma poi stringi, stringi... Se Oulai è forte deve giocare, anche se è giovane. Nella vita bisogna rischiare, li vedi durante la settimana e hai preso 21 reti in 9 partite con Fagioli davanti alla difesa, quindi è da provare Oulai. Poi mi chiedo: perchè Vanoli leva i giocatori che fanno gol? Il gol ti dà una forza e lui leva Njie, l'altra volta ha levato Jimenez. Jimenez a Milano rompeva le scatole a tutti, faceva innervosire tutti e tu lo levi. In quella situazione era un giocatore determinante".

"L'allenatore deve fare qualcosa"

Poi ha proseguito: "In fase di non possesso di palla potevi mettere Gonçalves cosi mi tieni alta la difesa. Mancano queste piccole cose che fanno la differenza. Non siamo nemmeno furbi, devono imparare che tutte queste piccolezze fanno la differenza. Bisogna essere più cattivi, non si può sbagliare quattro gol e alla prima occasione prenderlo subito. Qui deve essere l'allenatore a fare qualcosa, e non può certo dare questi segnali. I ragazzi giovani devono essere lasciati liberi perché ti possono trascinare. Croci? Ha 16 anni, lasciamolo tranquillo e cerchiamo di farlo crescere ".