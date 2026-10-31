Martorelli: "Paratici non si sarebbe mai immaginato di ritrovarsi in questa situazione. Kean e Mandragora non sostituiti a dovere"

Il procuratore sportivo Giocondo Martorelli è intervenuto a Trentesimo Minuto su Italia7 per esprimere la sua opinione sulle vicende della Fiorentina: “L'inizio della campagna acquisti della Fiorentina era stato interessante, con dei giovani sui quali ci si può lavorare. Il finale di mercato invece è stato diverso, con sostituti non di pari livello rispetto a Mandragora e Kean”.

“La Fiorentina prende tanti gol e la difesa…”

Sulla difesa Martorelli ha dichiarato: "Dalla difesa ci si aspettava di più, ed invece la Fiorentina prende tanti gol. Una vittoria ieri sarebbe stata straordinaria visto il livello dell'Atalanta."

“Paratici? Le critiche ci sono perché…”

Sull'operato del ds viola Paratici ha commentato: “Il calcio vive di risultati, nessuno si deve stupire. Dopo che si spendono quei soldi e i risultati non arrivano, le critiche ci sono. Nel momento in cui a Pradè sono state mosse certe critiche si è dimesso, ha capito che un po' di errori erano stati commessi. Sono del parere che Paratici non si sarebbe mai immaginato di trovarsi in questa situazione”.