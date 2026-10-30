Valcareggi: "Paratici ambizioso ma vincere subito è impossibile, serve pazienza. Mastantuono fortissimo"

Ospite di Lady Radio, il procuratore Furio Valcareggi ha commentato il momento complicato della Fiorentina, toccando varie tematiche attuali di casa viola.

‘La squadra è forte, ma serve pazienza’

“Nel primo tempo la Fiorentina non ha giocato male, ma qualcuno, come Ndour, che non l’ha presa mai e Fagioli, ma anche Pellegrino, non dà prestazioni. Bisogna anche dare un senso ai 5 anni di contratto di Paratici, nel calcio entrare e vincere è impossibile, sicuramente manterrà quanto detto ma il primo anno già un sesto/settimo posto sarebbe un trionfo. È un dirigente ambizioso e molto presuntuoso, che conosce benissimo il calcio. La squadra è forte, e può anche essere migliorata ulteriormente, arrivando a lottarsela per le posizioni più alte. C’è un programma serio alle spalle, ma bisogna avere ancora pazienza”.

‘Mastantuono fortissimo, Vanoli non può…’

“Se Fagioli gioca come ieri, dove andiamo? Di questo passo non giocherà in Nazionale. Mastantuono è fortissimo, non si toglie mai. Vanoli non può dire che non riesce a far capire cosa vuole ad Oulaï perché non parla la lingua, non esiste".