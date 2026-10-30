Malusci: “Vanoli dà sensazione di aver paura di sbagliare i cambi. Fiorentina subisce gol con troppa facilità… e fatica a segnare”

Nel post gara di Fiorentina-Atalanta l’ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato a Toscana TV, commentando vari aspetti della gara.

‘Prendiamo il punticino e ripartiamo da qua’

“È un pareggio che lascia un po’ di rammarico, l’Atalanta ha avuto le sue occasioni ma la Fiorentina è stata più squadra e voleva di più la vittoria, che non è arrivata, e dispiace, ma prendiamo il punticino e ripartiamo da qua. Vanoli poteva fare prima gli ultimi cambi, perchè a 3 minuti dalla fine non potevano dare tanto, Beto e Gonçalves andavano messi almeno 15 minuti prima se si voleva dare un qualcosa in più alla squadra con due giocatori freschi. La Fiorentina fatica tantissimo a segnare, e subisce troppi gol con facilità, c’è qualcosa che non torna. Urge trovare delle soluzioni, quando gli avversari passano la metà campo la Fiorentina dà sempre la sensazione di subire gol”.

’Il problema principale non è Vanoli, perché…’

“Non credo il principale problema sia l’allenatore, se gli interpreti facessero ciò che devono, l’allenatore c’entrerebbe ben poco. Poi se si vuole analizzare la gara, di qualcosa si può discutere. Presi singolarmente, Viery ha fatto una buona gara, così come Joao Mario, Jimenez non bene all’inizio poi si è ripreso. Fagioli, di cui sono un grande estimatore, è andato male. Vanoli dà la sensazione di aver paura di sbagliare i cambi”.