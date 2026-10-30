Vitale: "Vanoli darà di più e la Fiorentina risalirà. In mezzo manca uno come De Roon o Matic"

Il dirigente sportivo di lungo corso Pino Vitale è intervenuto a Lady Radio, per analizzare varie situazioni calde di casa Fiorentina, dal momento della squadra di Vanoli ad alcuni singoli.

‘La Fiorentina non c’entra niente con la sua classifica'

“Quando si fanno tre sconfitte di fila, ciò che conta è non perdere… la Fiorentina poteva vincere, non l’ha fatto, ma il punto è importante. Ora arrivano due partite alla portata, bisogna fare punti e risalire la classifica perché la Fiorentina lì non c’entra nulla. La squadra è più forte dello scorso anno, sicuramente, vorrei che Vanoli ci desse qualcosa in più, ma ce lo darà, sono molto fiducioso a differenza della passata stagione. La Fiorentina si collocherà nella parte sinistra della classifica".

‘Servivano giocatori di esperienza in mezzo al campo’

“Vanoli dice che la Fiorentina sta migliorando, e spero si possa vedere in campo, presto, già da Sassuolo. Il centrocampo fa poco filtro, è fragile; la difesa subisce troppi gol, in attacco aspetto sempre Gonçalves, che ritengo sia un giocatore forte… ma se non gioca, vuol dire che forse ancora non è pronto. Oulaï è stato preso perché al Mondiale ha fatto bene, è un giocatore importante. Pellegrino mi piace, Beto no, ma l’argentino ci sta dando poco, anche se non arriva un cross, situazione di gioco in cui è forte. A questa squadra serviva gente di esperienza, un leader in mediana, come regista, ruolo che alla Fiorentina manca. Elementi come De Roon, Matic avrebbero potuto mettere a posto la squadra”.