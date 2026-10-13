Vitale: "Ho fiducia in questa Fiorentina. Squadra inallenabile? Giocatori come Njie e Mastantuono non si vedevano da tempo"

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e della sconfitta della squadra viola contro il Genoa a Marassi.

Le parole di Vitale

“Dopo il pareggio contro il Napoli dissi subito che vedevo troppa euforia. Dopo una sosta così lunga è difficile ricominciare, soprattutto quando hai così tanti giocatori via con le Nazionali. Credo serva tempo”.

Fiducia

“La Fiorentina poteva sbancare al Ferraris, ma può fare risultato anche con le grandi. Ora la Fiorentina deve imparare a imporre il proprio gioco. La classifica è ancora cortissima e nel calcio mai dire mai. Lo scivolone è brutto, ma con le big magari va meglio. Squadra inallenabile? In questi anni giocatori come Mastantuono e Njie che saltano l'uomo non c'erano mai stati. Ho fiducia in questa squadra”.