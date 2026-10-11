Ci prova, segna (ma non vale) e alla fine cala: il debutto di Gnonto da titolare nella Fiorentina

Una notizia nell'aria da qualche giorno, diventata ufficiale ieri poco prima del fischio d'inizio. In occasione del match del Ferraris contro il Genoa, è arrivato il momento per vedere Wilfried Gnonto per la prima volta titolare con la maglia della Fiorentina. Un debutto non coi fiocchi, ma neanche totalmente da buttare.

Titolarità conquistata sul campo

Tra tifosi e addetti ai lavori, certamente saranno stati in molti a sorprendersi nel vedere l'ex Leeds titolare sul fronte sinistro dell'attacco viola. per la verità, però, nei giorni precedenti erano arrivati diversi segnali in questo senso. Dal Viola Park, infatti, sono rimbalzate a più riprese notizie di uno Gnonto in grande forma nel corso della pausa per le Nazionali. Allenamenti affrontati giorno dopo giorno con il piglio giusto dunque, trovando condizione, intesa coi compagni e soprattutto il favore di Vanoli che alla fine ha deciso di lanciarlo dal primo minuto subito dopo la sosta.

Un gol annullato in una gara dai due volti

Difficile trovare qualcosa di positivo nella prova della Fiorentina, soprattutto nel primo tempo. Per dove di cronaca, però, va sottolineato che al 19' poteva esserci l'episodio sliding door con protagonista proprio Gnonto. Era stato lui, infatti, a realizzare la rete del 2-1, annullata però poco dopo per un precedente fuorigioco di Beto. Per il resto, qualche spunto sulla sinistra con alterne fortune. Prestazione apprezzabile, con un calo nella ripresa chiusa a 9 minuti dalla fine venendo sostituito da Gonçalves. Un'esibizione che non gli consegna una maglia certa da titolare, ma che certamente gli consente di essere nel giro delle soluzioni offensive.