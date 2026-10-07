In Inghilterra allontanano il ritorno di Gnonto: "Difficile capire dove possa inserirsi nel Leeds"

Uno degli ultimi colpi di mercato della Fiorentina nel corso della sessione estiva è stato Wilfried Gnonto, arrivato dal Leeds in prestito con diritto di riscatto. Una partenza temporanea ma che, stando a certi rumors che provengono dall'Inghilterra, potrebbe rivelarsi definitiva.

Pessimismo da Leeds

Adam Pope, giornalista di BBC Radio Leeds ha dichiarato a BBC Sport: "È difficile capire dove Gnonto possa inserirsi nel sistema di Farke, soprattutto ora che è tornato in Italia a giocare in prestito alla Fiorentina. Aveva iniziato a farsi notare entrando dalla panchina durante il precampionato, ma in termini di gerarchia per un posto da titolare, Gnonto sembra essere molto in basso nella lista".

Concorrenza spietata

Il giornalista vicino alle vicende del Leeds prosegue nella sua analisi: "Innanzitutto Harry Wilson è il nuovo acquisto di punta in attacco, poi Brenden Aaronson ha giocato regolarmente al suo posto e, più recentemente, Dan James si sta adattando al ruolo di esterno di centrocampo. Considerando anche che Noah Okafor occupa la fascia sinistra, e che ora si è aggiunto anche Jean-Matteo Bahoya, si tratta di un bel po' di giocatori da scavalcare".