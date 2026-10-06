Gnonto lancia la propria candidatura, l'opzione Gonçalves e una carta da giocare a gara in corso
Franco Mastantuono resta in dubbio per una maglia da titolare per la trasferta di Genova della Fiorentina. L’argentino, impegnato con la Nazionale al Monumental contro il Benin, partirà il 7 ottobre e arriverà a Firenze giovedì 8, con appena il tempo per una sgambata al Viola Park.
Tutto da valutare
Paolo Vanoli dovrà valutare tutto per quanto riguarda l'argentino: fatica, energie spese e fuso orario, evitando forzature. A destra, secondo quanto riportato da La Nazione, cresce quindi la candidatura di Gnonto, rimasto a Firenze e brillante nel test contro il Signa.
A partita in corso
Njie, atteso dopo gli impegni con la Svezia Under 21, resta un riferimento a sinistra. Anche Gonçalves rappresenta un’opzione sulla trequarti, mentre Mastantuono potrebbe diventare una carta preziosa da giocare durante la partita a gara iniziata.