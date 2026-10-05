Mastantuono torna tardi? Sentite Gasperini: "Molina e Dybala non giocheranno con l'Argentina. Troppo a ridosso del Como"

A Sky Sport, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato della situazione in casa romanista.

Il no della Roma

L'allenatore è intervenuto anche sul ‘no’ che la società giallorossa ha dato alla federcalcio argentina per la disponibilità di Molina e Dybala per la loro presenza alla partita di addio di Messi con la nazionale albiceleste. Mastantuono, invece, parteciperà all'amichevole contro il Benin, a rischio la sua titolarità in Genoa-Fiorentina.

Le parole di Gasperini

“Siamo troppo in prossimità di una gara importante come quella di domenica in campionato. Siamo distanti dall'Argentina, mandarli alla partita di Messi sarebbe significato far fare loro tante ore di volo in prossimità della gara e la Roma ha preferito di no”.