La mollezza di Fagioli, le accelerazioni non fini a se stesse di Njie. Jimenez meno farfallone
Di nuovo in vantaggio, di nuovo raggiunta (stavolta non superata). La Fiorentina gioca una partita gagliarda contro i resti dell’Atalanta, decimata dagli infortuni, ma la vittoria in casa non arriva. E’ dal 13 aprile scorso che al Franchi non si esulta. Un lunghissimo digiuno che non è frutto di cattiva sorte o malocchio. I viola sono incapaci di gestire un risultato.
Male il centrocampo nel primo tempo, con Fagioli che si rivela una palla al piede per la squadra. Molto meglio con Oulai in campo: meno fantasioso (ma Fagioli lo è soltanto occasionalmente) ma assai più preciso e attento a difendere i difensori.
Jimenez – 6,5 – Gioca più da ala che da terzino. Assist al bacio per il gol di Njie. Meno farfallone del solito in fase difensiva.
Fagioli – 4 – Si fa notare solo per la mollezza nei contrasti. Perde la palla che dà il via all’azione che porta al gol dell’Atalanta. Oulai – 6,5 – Ordinato, preciso, vicino ai compagni per lo scarico. Gli avversari se lo trovano sempre davanti.
Njie – 7 – Accelerazioni alla Beep Beep ma stavolta non fini a se stesse. Colpo di testa in volo per il suo primo gol con la maglia viola.
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