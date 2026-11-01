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I convocati di Vanoli: niente da fare per i due infortunati in bilico. Aggregati tre giovanissimi dalla Primavera

Redazione /
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Federico Croci
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Dopo la conferenza stampa di Paolo Vanoli, è da pochi minuti uscita anche la lista dei convocati dal tecnico della Fiorentina per la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Out Atta e Ranieri 

Come detto in conferenza stampa da Vanoli, non recuperano né Ranieri Atta, ancora alle prese coi rispettivi infortuni. Aggregati, al loro posto, i giovani Primavera Beldenti e Cianciulli. Tra i convocati anche Federico Croci, vero e proprio leader tecnico della Primavera viola 

I convocati 

Questa la lista dei convocati viola per la partita contro il Sassuolo:

BELDENTI Dennis

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CIANCIULLI Salvatore

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

CROCI Federico

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor

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