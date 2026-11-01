I convocati di Vanoli: niente da fare per i due infortunati in bilico. Aggregati tre giovanissimi dalla Primavera
Dopo la conferenza stampa di Paolo Vanoli, è da pochi minuti uscita anche la lista dei convocati dal tecnico della Fiorentina per la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo.
Out Atta e Ranieri
Come detto in conferenza stampa da Vanoli, non recuperano né Ranieri né Atta, ancora alle prese coi rispettivi infortuni. Aggregati, al loro posto, i giovani Primavera Beldenti e Cianciulli. Tra i convocati anche Federico Croci, vero e proprio leader tecnico della Primavera viola
I convocati
Questa la lista dei convocati viola per la partita contro il Sassuolo:
BELDENTI Dennis
BRESCIANINI Marco
CHRISTENSEN Oliver (G)
CIANCIULLI Salvatore
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
CROCI Federico
DE GEA QUINTANA David (G)
DRAGUSIN Radu-Matei
FAGIOLI Nicolò
FERNANDES SANTOS LOPES Viery
GNONTO Degnand Wilfried
GOMES BETUNCAL Norberto Bercique
JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro
LEZZERINI Luca (G)
MASTANTUONO Franco
NDOUR Cher
NETO LOPES João Mário
NJIE Alieu Badara
OULAI Christ Ravynel Inao
PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo
PEREIRA GONÇALVES Pedro António
VALDEPEÑAS TALAVERA Victor