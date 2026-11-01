Ranieri lavora ancora a parte. Novità importanti sul fronte Atta

Arthur Atta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dal Viola Park arrivano novità importanti sulla Fiorentina di Paolo Vanoli in vista del prossimo impegno in campionato della squadra viola contro il Sassuolo al Mapei Stadium.
Su Ranieri
Luca Ranieri non si è ancora ripreso dall'infortunio, con il difensore che continua a lavorare a parte al Viola Park. Da valutare la sua convocazione a Reggio Emilia, che appare piuttosto difficile.
Su Atta
Novità importanti sul lungodegente Atta, che non rientrerà per la sfida contro i neroverdi ma dovrebbe essere convocato per la successiva gara contro la Juventus. Lo riporta Radio Bruno.
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