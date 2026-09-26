La Fiorentina e Vanoli aspettano il miglior Parisi: il terzino intanto torna a toccare il pallone - FOTO

In preparazione dell'amichevole di domani contro il Signa, per celebrare la prima amichevole del 1926 giocata dalla Fiorentina, la squadra di Paolo Vanoli sta continuando ad allenarsi con il solito programma: i viola tornano in campo quotidianamente per doppie sedute di allenamenti, una la mattina e una la sera. Solo quest'oggi il programma cambia: la sessione di questa mattina rappresenta di fatto una vera e propria rifinitura. L'obiettivo dell'allenatore è quello di portare tutti i componenti della sua rosa allo stesso livello, sia fisico che tattico, in vista della ripresa del campionato contro il Genoa. E tra i giocatori a cui le doppie sedute faranno sicuramente bene ce n'è uno in particolare.

Parisi non molla: l'obiettivo è tornare in campo il prima possibile

Stiamo parlando del terzino sinistro Fabiano Parisi, ormai ai box da maggio dopo l'infortunio al crociato. Il classe 2000 ha la possibilità di passare piu tempo sul campo, ritrovando quella sensibilità persa ormai da mesi, e di conseguenza anche di abbreviare i tempi di recupero. Gia da qualche settimana il ragazzo era tornato a correre normalmente in campo ma, come testimoniato dalla stessa Fiorentina con un post sui social, negli ultimi giorni Parisi è tornato regolarmente anche a toccare e calciare il pallone. Questo il post pubblicato dai viola su Instagram:

E pensare che Vanoli non poteva fare a meno di lui

I tempi di recupero fissati al momento dell'operazione prevedevano un lungo stop per Parisi, con la possibilità di rivederlo in campo a 2027 inoltrato. Chissà se la cura Vanoli e la possibilità di lavorare piu tempo sul campo non possano davvero permettere al terzino di tornare in campo prima del previsto. L'inizio in sordina di Valdepenas e la scarsa adattabilità di Viery a sinistra fanno acquistare al terzino campano un'importanza ancor maggiore di quella che in passato lo stesso Vanoli gli aveva già conferito.