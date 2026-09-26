L'enigma irrisolto tra Valdepenas e i tempi incerti di Parisi. Ma Paratici non ha abbandonato il sogno Udogie

L'idea estiva era di costruire una coppia a sinistra, con la volontà di scommettere su Victor Valdepenas ma anche di andare sul sicuro con un nome più esperto. Intenzioni realizzate a metà, con il talento del Real Madrid che si sta imponendo con fisiologica fatica, alternato con un Viery che tolto dal centro difesa sembra ancora un pesce fuor d'acqua. L'enigma insomma resta ancora irrisolto, secondo il Corriere Fiorentino.

Tra Parisi e Udogie

Non va dimenticato che in quella zona, la Fiorentina recupererà Parisi nei prossimi mesi ma i tempi sono ancora incerti e prima ancora dell'ex empolese, potrebbe arrivare il mercato di gennaio. Paratici in estate era andato concretamente sia su Ruggeri che su Udogie: il calciatore del Tottenham lo conosce ovviamente molto bene e qualora il suo (scarso) impiego dovesse durare, una piccola porta potrebbe riaprirsi forse proprio a gennaio.