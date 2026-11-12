Pruzzo: "Il riscatto di Gonçalves a 25 milioni è da valutare con attenzione. Atta dove lo metti?"

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio di vari argomenti a tinte viola, dal riscatto di Pedro Gonçalves ad altre tematiche dell'attualità gigliata.

‘Servono ulteriori conferme per decidere su Gonçalves’

“Pedro Gonçalves? Per riscattarlo a 25 milioni servono ulteriori conferme, è un calciatore forte. I numeri del campionato portoghese vanno contestualizzati, non è una lega come la Serie A, qualcuno potrebbe dire questo. Ci penserei, cercando di valutare in questo periodo le sue prestazioni, che saranno condizionate anche dal tipo di partite che andremo a vedere”.

‘Garantisce continuità? Va capito se…’

"Negli spazi, con squadre scarse dietro, è un conto. Va capito se è davvero un trequartista e possa avere un futuro in quel ruolo alla Fiorentina. Te lo puoi permettere? Garantisce continuità? Il campo e il tempo permetteranno di valutare attentamente. Penso anche ad Atta che è stato uno dei calciatori più pagati… dove lo metti nel sistema?”.