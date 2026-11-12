Pellissier: "Fiorentina, tanti cambiamenti non portano mai a risultati immediati. Gonçalves come Rossi? Penso che..."

L'ex attaccante del Chievo Verona, Sergio Pellissier, intervenuto su Lady Radio, ha parlato della Fiorentina e delle difficoltà iniziali incontrate dalla squadra.

“Se mi aspettavo un avvio così? No. Ma tanti cambiamenti non portano mai ad avere un risultato immediato - ha detto - a meno che non giri tutto bene, ma proprio tutto, fin da subito. Purtroppo in Italia non c’è la pazienza di aspettare”.

Adattamento

“Per chi è straniero poi, non è mai facile cambiare nazione e fare bene. Zidane nel primo periodo sembrava uno scappato di casa e stiamo parlando di un fuoriclasse. Ci vuole tempo e il campionato italiano non è così semplice. Ho visto le ultime partite della Fiorentina e mi piace come sta giocando. Prendono gol su errori dei singoli con troppa facilità".

Gonçalves

“Devo dire che ha qualità e lo dimostrano i numeri, i gol che ha fatto in carriera. Non si può mettere questo fatto in discussione. Somigianza con Giuseppe Rossi? Beppe era veramente forte, possono assomigliarsi fisicamente, ma l'ex viola era più attaccante, la porta la vedeva e voleva far gol. Sono due giocatori veramente bravi”.