Riscatto sicuro per Gonçalves? La Fiorentina prende tempo. Intanto Vanoli ripunta su di lui

Dal Portogallo arrivano certezze sul futuro di Pedro Gonçalves: la Fiorentina avrebbe già deciso di riscattarlo al termine della stagione, versando i 22,5 milioni di euro previsti dall’accordo dopo i 2,5 milioni spesi per il prestito oneroso. A Firenze, però, la posizione della società resta più prudente.

Il club viola, riporta stamani La Gazzetta dello Sport, è soddisfatto dell’operazione conclusa in estate dal direttore sportivo Fabio Paratici, un colpo dell’ultimo momento che aveva subito acceso la fantasia dei tifosi. Il gradimento per il giocatore, tuttavia, non equivale ancora a una scelta definitiva: i mesi che separano dalla conclusione del campionato sono molti e la società intende rimandare la valutazione, sfruttando i tempi concessi dalla formula con diritto di riscatto.

Appare invece difficile che scatti l’obbligo condizionato, legato al raggiungimento del 60% delle presenze da almeno 45 minuti e a un piazzamento in Champions League. Condizioni che rendono in salita la strada verso l’acquisto automatico, lasciando centrale la successiva decisione della Fiorentina.

Intanto Gonçalves cerca continuità e un gol che contro la Juventus avrebbe potuto trovare: il portoghese ha avuto un’occasione da distanza ravvicinata, senza riuscire a concretizzarla. Una possibilità sprecata che lascia il desiderio di rifarsi alla ripresa del campionato.

A Monza, Paolo Vanoli continuerà a puntare su di lui. In una squadra ricca di giovani, la sua esperienza rappresenta un valore aggiunto al quale il tecnico non vuole rinunciare.