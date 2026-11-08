La Gazzetta dello Sport: Gonçalves dal primo minuto?

La Gazzetta dello sport in edicola oggi si concentra sull'imminente sfida tra Fiorentina e Juventus, una partita speciale per Firenze e il popolo viola.
Pagine 18-19
“Fantasia al potere” ha scritto la rosea nel titolo principale della pagina dedicata alla Fiorentina, proseguendo poi nel sottotitolo “Mastantuono top spinge la viola”. Nella pagina seguente la Gazzetta si sofferma su Fabio Paratici, che, al fianco di Marotta, ha fatto le recenti fortune del club bianconero: “Da McKennie a Neto, ecco i pochi superstiti della Signora di Paratici”. In taglio basso il quotidiano si interroga sulla probabile formazione di Vanoli: “Oulai o Fagioli. Goncalves dal 1'?”.
Pagina 21
La Gazzetta ha poi intervistato in esclusiva in doppio ex di questa sfida, si tratta dell'attaccante Luca Toni: “Juve e viola, fuori i gol. Kolo vale 20 reti, Pellegrino fai di più”.