Così distanti, eppure così simili: quei problemi in comune tra Fiorentina e Juventus

Fiorentina e Juventus sono due società profondamente differenti e di rado in buoni rapporti, ma, almeno in questo inizio di stagione, sono accomunate da risultati al di sotto delle aspettative e da scelte di mercato che non sembrano ripagare sul campo.

Difficoltà viola

In casa viola, nonostante i quattro punti conquistati nelle ultime due gare, restano diversi nodi da sciogliere. La fragilità difensiva continua a rappresentare un problema evidente, mentre Vanoli è chiamato a trovare maggiore equilibrio tra i reparti e a valorizzare il talento di giocatori come Gonçalves e Oulai.

I problemi bianconeri

Anche la Juventus arriva all'appuntamento con interrogativi ancora aperti, soprattutto dopo un mercato estivo che ha consegnato a Spalletti tanti esterni ma nessun centravanti con le caratteristiche richieste. I bianconeri hanno comunque numeri difensivi decisamente migliori rispetto ai viola, che dovranno trovare continuità nell'arco dei novanta minuti. Per entrambe, la sfida del Franchi rappresenta un'occasione importante per dare seguito agli ultimi segnali positivi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.