Woltemade guida l'attacco della Juventus, ma il tedesco in estate poteva diventare un calciatore viola...

Nick Woltemade potrebbe guidare l'attacco della Juventus nella sfida di stasera contro la Fiorentina, ma, secondo quanto rivelato da Tuttosport, il centravanti tedesco sarebbe potuto diventare anche un giocatore viola nella scorsa estate.

Trattativa saltata

Il quotidiano rivela che Fabio Paratici, prima di virare su Beto, aveva messo gli occhi proprio su Woltemade per sostituire il partente Moise Kean. I contatti tra i viola e il Newcastle erano ben avviati, ma l'irruzione della Juventus ha fatto saltare la trattativa.

Il piano b

I bianconeri hanno accelerato dopo aver incassato diversi no per il ruolo di centravanti, costringendo i viola a ripiegare sul piano b Beto.