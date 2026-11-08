La Fiorentina segue un giovane esterno portoghese. Concorrenza delle big europee, ma a gennaio...

La Fiorentina guarda al mercato per rinforzare la propria rosa. Tra i profili monitorati ci sarebbe anche quello di Carlos Forbs, esterno portoghese del Club Brugge classe 2004.

Concorrenza delle big

Sulle tracce del classe 2004 non ci sarebbe soltanto il club viola. Anche Tottenham, Arsenal, Manchester United e Roma starebbero seguendo con attenzione la sua situazione, in vista di una possibile corsa per assicurarsi il giocatore.

Trattativa estiva?

A complicare la trattativa si è messa in mezzo anche la volontà del Brugge, che non vuole privarsi del portoghese già a gennaio. Il Club Brugge non sarebbe infatti disposto a concedere la partenza nella finestra invernale: ogni discorso è dunque rimandato alla prossima estate, quando la Fiorentina potrebbe valutare un eventuale affondo. Lo scrive l'esperto di mercato Ekrem Konur.