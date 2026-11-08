Un concerto a tinte viola! Pausini indossa la maglia della Fiorentina e il pubblico canta l'inno - VIDEO

Durante il concerto di Laurea Pausini al Mandela Forum di Firenze è andato in scena un simpatico siparietto a tinte viola che ha visto protagonisti anche i tifosi della Fiorentina Carlo Conti e Marco Masini.

Il siparietto

La cantante, nota tifosa dal Milan, è salita sul palco accompagnata da Masini e Conti con la maglia rossonera, salvo poi cambiarsela dopo aver ricevuto in regalo la maglia della Fiorentina dai due “padroni di casa”. Indossata la maglia, Pausini e Masini hanno inoltre improvvisato un duetto in cui, con l'aiuto del pubblico, hanno cantato l'inno della squadra viola.

Il video