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Un concerto a tinte viola! Pausini indossa la maglia della Fiorentina e il pubblico canta l'inno - VIDEO

Redazione /
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Durante il concerto di Laurea Pausini al Mandela Forum di Firenze è andato in scena un simpatico siparietto a tinte viola che ha visto protagonisti anche i tifosi della Fiorentina Carlo Conti e Marco Masini. 

Il siparietto

La cantante, nota tifosa dal Milan, è salita sul palco accompagnata da Masini e Conti con la maglia rossonera, salvo poi cambiarsela dopo aver ricevuto in regalo la maglia della Fiorentina dai due “padroni di casa”. Indossata la maglia, Pausini e Masini hanno inoltre improvvisato un duetto in cui, con l'aiuto del pubblico, hanno cantato l'inno della squadra viola. 

Il video

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