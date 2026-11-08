L'eterno ballottaggio tra Oulaï e Fagioli, ma stavolta Vanoli potrebbe sorprendere...

Oulai o Fagioli a guidare la mediana della Fiorentina? Un ballottaggio che va avanti da inizio stagione e che, dopo le ultime partite, potrebbe vedere uno dei due prendere il sopravvento.

Prestazioni sottotono

Le ultime prestazioni sottotono di Nicolò Fagioli potrebbero infatti favorire il giovane Oulai, che invece è sembrato molto più in forma e capace di dare maggiore dinamismo alla manovra viola. Il tecnico Vanoli ha però difeso il centrocampista azzurro in conferenza stampa, sottolineando la sua importanze nel gioco della Fiorentina e nel gruppo-squadra.

Nuove gerarchie?

Eppure, almeno per la partita di stasera con la Juventus, le gerarchie potrebbero essere ribaltate. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, nelle ultime ore il tecnico viola avrebbe deciso di affidarsi ad Oulai dal primo minuto per la partita di stasera. Con lui in campo la squadra potrebbe pressare più alta per aggredire e mettere in difficoltà la costruzione della manovra avversaria.