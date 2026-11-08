La probabile formazione della Fiorentina: Vanoli conferma Brescianini. Viery con Dragusin dietro. Fagioli...

Si avvicina la grande sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus, con Vanoli che studia le ultime mosse per la formazione da schierare contro i bianconeri.

Le scelte

Vanoli riparte dalle scelte di Reggio Emilia. In mezzo alla difesa ci sono Viery e Dragusin, sulle corsie ancora Jimenez e Joao Mario. Brescianini confermato in mezzo. Attenzione al possibile switch tra Fagioli e Oulai. Davanti tutto confermato.

La probabile formazione della Fiorentina

FIORENTINA (4-3-3): de Gea, Jiménez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli (Oulai), Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino.