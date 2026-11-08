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La probabile formazione della Fiorentina: Vanoli conferma Brescianini. Viery con Dragusin dietro. Fagioli...

Duccio Zambelli /
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Nicolò Fagioli
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Si avvicina la grande sfida del Franchi tra Fiorentina e Juventus, con Vanoli che studia le ultime mosse per la formazione da schierare contro i bianconeri. 

Le scelte 

Vanoli riparte dalle scelte di Reggio Emilia. In mezzo alla difesa ci sono Viery e Dragusin, sulle corsie ancora Jimenez e Joao Mario. Brescianini confermato in mezzo. Attenzione al possibile switch tra Fagioli e Oulai. Davanti tutto confermato. 

La probabile formazione della Fiorentina 

FIORENTINA (4-3-3): de Gea, Jiménez, Dragusin, Viery, Joao Mario, Ndour, Fagioli (Oulai), Brescianini, Mastantuono, Njie, Pellegrino.

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