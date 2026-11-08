Vanoli: "Gonçalves titolare? Non si può mai cambiare in campo se non si ha coraggio. Fagioli aveva bisogno di rifiatare"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha commentato a DAZN come ha vissuto la preparazione della partita contro la Juventus: "L'ho vissuta, da allenatore ho cercato di far capire a questi ragazzi quella che è la che maglia indossiamo e in particolare per una partita così importante, specialmente in questa gara in cui possiamo fare la storia".

Su Gonçalves

Su Gonçalves titolare ha dichiarato: "Quando parlo di equilibrio parlo di atteggiamento. Lui è un giocatore abituato a queste pressioni, mi auguro che la sua qualità e la sua esperienza ci aiutino in una partita così importante. Non si può mai cambiare in campo se non si ha coraggio".

Su Fagioli in panchina

E alla domanda perché Oulai e non Fagioli ha risposto: "Da quando sono arrivato Fagioli è andato in Nazionale e non sempre può essere in forma. Bisogna farlo un po' respirare, ma non c'è nessuna problematica. Oulai si è meritato questa opportunità. Loro due hanno delle caratteristiche completamente diverse: non sono proprio dei play, ma nel calcio moderno si può crescere in tutti i ruoli. Siamo una squadra costruita per tenere più palla e la fase difensiva si fa anche così. A volte vogliamo sempre andare avanti, ma dobbiamo essere più qualitativi e possiamo farlo".