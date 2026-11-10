La Fiorentina ha già le idee chiare su Pedro Gonçalves e il suo futuro: i dettagli

Pedro Gonçalves ci ha messo un po' per presentarsi alla Fiorentina, con la sua condizione fisica che lo ha frenato dopo le settimane senza preparazione passati allo Sporting Lisbona.

Il trasferimento

In estate il giocatore portoghese è arrivato alla Fiorentina in prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22,5 milioni, che può diventare obbligo a certe condizioni. Per rendere il trasferimento definitivo, il giocatore dovrà giocare (con almeno 45 minuti in campo) in metà degli impegni ufficiali della Fiorentina. Oltre a questo requisito individuale, la Fiorentina dovrà qualificarsi a una competizione europea.

La volontà della Fiorentina

Tuttavia, come riporta A BOLA, la Fiorentina ha già mostrato l'intenzione di procedere al riscatto anche se a fine anno non saranno rispettate le condizioni per rendere obbligatorio il trasferimento. A Firenze ci si è resi conto dell'importanza di Pote.