La probabile formazione della Fiorentina: Vanoli va di continuità e può sacrificare ancora Oulai. Niente Pedro e Valdepenas

Alla fine potrebbe spuntarla la voglia di continuità per Paolo Vanoli, che si appresta ad affrontare il Sassuolo a pochi giorni da altre ‘buone notizie’, a suo dire, ottenute contro l'Atalanta. Tra queste ci sarebbe Oulai, che però non è certo di partire da titolare stasera e, nel caso, insieme a chi. Il tecnico infatti si è sperticato ieri in difesa di Fagioli e potrebbe ripartire dal suo classico centrocampo, versione 2025/26: l'intoccabile Ndour e il redivivo Brescianini.

Ha guadagnato posizioni invece Joao Mario, che dovrebbe ripartire a sinistra, mentre davanti il duello tra Pellegrino e Beto quasi non esiste, anche se l'argentino è reduce da svariate prove incolore. Questo il probabile undici in vista del match delle 18,30:

De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Fagioli, Brescianini, Ndour, Mastantuono, Njie, Pellegrino.