La protezione della difesa viene prima di Pedro Gonçalves e Vanoli non sa ancora come usarlo. Niente opzione trequartista

Sembra paradossale ma la Fiorentina, ad oggi, non sa come usare il giocatore con più gol e assist nelle gambe tra quelli presenti in rosa. Il tema Pedro Gonçalves è surreale, con l'ex Sporting che era arrivato sì in ritardo di condizione ma a fine agosto. E se Vanoli al suo rientro era parso voglioso di sprigionare tutto il talento offensivo, un mese e mezzo dopo il sogno sembra già riposto nel cassetto: dentro i tre centrocampisti, preferibilmente dell'anno scorso e niente 4-2-3-1.

La difesa viene prima del talento

Come sottolinea Repubblica, per Vanoli la priorità è diventata la protezione della difesa e l'opzione di un Pedro Gonçalves trequartista al momento sembra sfumata. Al tempo stesso, il portoghese non è mai stato usato da ‘esterno’ a sinistra, con licenza di accentrarsi. Resta quella forse l'unica zona in cui vederlo ma al momento per il tecnico, solo da risorsa a gara in corso.