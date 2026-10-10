Pedro Gonçalves è pronto a bailare la portuguesa? Vanoli indeciso ma Brescianini imporrebbe il cambio modulo

Sarà una Fiorentina subito all'arrembaggio quella di oggi a Genova? L'idea stuzzicante è quella di rimpiazzare il ‘pendolo’ Atta con Pedro Gonçalves, che durante tutta la sosta ha potuto lavorare a pieno regime e sarebbe alla sua prima da titolare in maglia viola. Il portoghese è molto più che un esterno e può stazionare tranquillamente in posizione centrale, in un ipotetico 4-2-3-1 un po' più sbilanciato del solito.

La fantasia o il cambio modulo?

Di alternative poi non ne rimangono altre in pratica, perché, secondo La Nazione, senza il portoghese Vanoli si affiderebbe a Brescianini, che non è certo un trequartista e anzi, imporrebbe un cambio di modulo alla Fiorentina, tornando al vecchio 4-3-3. Il trio Fagioli-Ndour-Brescianini però, evoca nefasti ricordi e andrebbe in controtendenza con quanto proposto dal tecnico dal momento del suo ritorno a Firenze.