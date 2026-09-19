L'entusiasmo contagioso di Vanoli per i suoi 'sub': Pedro Gonçalves un lusso che il tecnico vuole concedersi prima possibile

L'ha detto fin da prima di tornare ad essere allenatore viola: a Paolo Vanoli questa rosa, così piena di talenti dalla metà campo in avanti, piace e anche tanto. E non a caso l'approccio del tecnico è stato subito mirato a valorizzare i calciatori sulla trequarti: non solo il tridente, finalmente con esterni in rosa, ma anche il 4-2-3-1 per sfruttare le doti offensive di Atta.

Lusso Gonçalves

Ma non solo, perché come sottolinea il Corriere Fiorentino, Vanoli ha lasciato già intendere quanto lo stuzzichi Pedro Gonçalves, ancora non al top ma un lusso vero e proprio come subentrante. E quando il portoghese sarà al top, sarà ipotizzabile anche una trequarti tutta spumeggiante: il tempo di trovare l'equilibrio adatto, un po' come per il doppio play Oulai-Fagioli.