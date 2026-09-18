Pedro Gonçalves non convince (per ora) Jorge Jesus: il calciatore della Fiorentina escluso dai convocati del Portogallo

Non è bastato il gol meraviglioso contro il Pisa per conquistare Jorge Jesus. Pedro Goncalves non è stato convocato dal Portogallo per le prossime partite di Nations League, e dovrà quindi lavorare ancora per convincere il nuovo commissario tecnico.

Tanta qualità

Proprio in questi minuti è stata diramata la lista dei convocati del Portogallo, nella quale appunto non compare il calciatore della Fiorentina che già era stato escluso dalla spedizione mondiale. D'altronde la Nazionale portoghese ha una quantità enorme di talento tra centrocampo e attacco, come riconosciuto dallo stesso Pote nella conferenza stampa dei giorni scorsi.

Il lato positivo

Di buono c'è che Goncalves potrà rimanere a Firenze per lavorare con Vanoli e i compagni, con l'obiettivo - da lui dichiarato - di recuperare la giusta forma fisica ed essere al meglio per la prima partita successiva a questa lunga sosta.