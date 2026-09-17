Flachi: "Pellegrino adesso è il favorito: ci ha fatto vedere cose che con Kean non vedevamo. Con Goncalves e Njie possiamo aspettarci di tutto"

Anche l'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi è intervenuto al Pentasport per parlare del reparto offensivo a disposizione di Paolo Vanoli.

“In questo momento è normale che Pellegrino sia il favorito per partire titolare contro il Napoli, anche se bisognerà vedere quali saranno le caratteristiche degli avversari. In questo momento l’argentino però sta bene fisicamente e mentalmente: martedì ha fatto un gol da attaccante vero, che poteva sembrare facile ma non lo era. E’ stato bravo a seguire il tiro di Dragusin e ad avventarsi sul pallone. E’ lui il favorito, e siccome si sente la fiducia di tutti, penso che alla fine giochi lui. La cosa bella che si vede adesso sono gli uno/due in area di rigore, cosa che con Kean non si vedeva mai. E negli ultimi sedici metri Pellegrino forse è piu utile, mentre Beto servirà quando dovremo attaccare la profondità”.

“Con Goncalves e Njie adesso possiamo aspettarci una giocato in qualsiasi momento della partita”

Un commento anche su Pedro Goncalves: “Ero molto curioso di vedere, e devo dire che contro il Pisa ha fatto benissimo: ma non avevo dubbi su di lui. Le sue qualità le conoscevamo, ma ero curioso di vedere l’impatto che avrebbe avuto in Italia: non avendo fatto una grande preparazione è normale che serva tempo. Ma lo stesso Njie ha delle qualità importantissime, e ce lo ha fatto vedere in queste prime uscite. Dopo tanto tempo in qualunque momento della partita possiamo aspettarci una giocata. Oltretutto ora stanno bene anche a livello mentale, e sono convinto che bisogna cavalcare la fiducia che si sta creando nella squadra. Ora la Fiorentina è un altro gruppo, un'altra mentalità, rispetto allo scorso anno, e quando c'è un gruppo di ragazzi così volenteroso, tutto diventa più facile e veloce: si accorciano i tempi, anche grazie alla loro qualità. Ero convinto che avremmo asfaltato il Pisa, e ora dico che vinceremo anche contro il Napoli”.

“Mastantuono ha qualità enormi, condite d una grande personalità”

Ha poi concluso parlando di Mastantuono: "Lui rientra spesso sul sinistro, anche se lo fa sempre in modo imprevedibile. Questo ragazzo ha una qualità enorme, sa quando verticalizzare e quando dribblare, e gioca per la squadra e non per se stesso, è una manna dal cielo e bisogna fare i complimenti a Paratici per averlo preso. Ha anche grande personalità, ma non la esagera: si arrabbia per le cose giuste».