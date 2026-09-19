Trenta milioni non bastano a garantire il posto: Oulai pronto a sedersi ancora. Le idee di Vanoli per il doppio play

Non è ancora il tempo di Inao Oulai, o almeno non ancora quello della sua titolarità indiscussa: dal momento del suo arrivo, la gara di martedì in Coppa Italia ha dato i primi veri segnali del suo valore. Non ancora sufficienti però per scalzare le due maggiori certezze di Vanoli, che sono l'intoccabile e incedibile Ndour e il rientrante in azzurro Fagioli. La mediana dovrebbe essere composta da loro due, secondo il Corriere dello Sport.

Destino da doppio play

Che il destino di questa Fiorentina sia il doppio play l'ha confessato direttamente il tecnico, che quindi progressivamente evolverà i suoi verso un potenzialmente spumeggiante 4-2-3-1. E lì nei due Oulai ci starebbe, e ci starà, alla grande come mostrato già nella ripresa della gara con il Pisa. La coppia con Fagioli stuzzica anche Vanoli e la sensazione è che dal dopo sosta, possa concretizzarsi.