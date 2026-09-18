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"Con Vanoli si è ricreata armonia e c'è fiducia reciproca. Fagioli e Oulai insieme? L'italiano sarebbe il primo a beneficiarne"

Redazione /
Dragusin Vanoli
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Il noto giornalista fiorentino Enzo Bucchioni è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno, analizzando soprattutto il centrocampo della squadra viola. 

Doppio play

"Questa è una squadra con qualità costruita per giocare un calcio propositivo - ha detto Bucchioni - Fagioli e Oulai insieme? Possono farlo perché Fagioli può fare la mezzala e gioca meglio quando ha soluzioni vicino, inoltre ha bisogno di una squadra che si muove bene in attacco.

I meriti di Vanoli 

Bucchioni ha concluso il proprio ragionamento sottolineando uno degli aspetti cruciali del ritorno di Vanoli: “Con Vanoli si è ricreata un'armonia e c'è fiducia reciproca”.

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