"Con Vanoli si è ricreata armonia e c'è fiducia reciproca. Fagioli e Oulai insieme? L'italiano sarebbe il primo a beneficiarne"
Il noto giornalista fiorentino Enzo Bucchioni è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno, analizzando soprattutto il centrocampo della squadra viola.
Doppio play
"Questa è una squadra con qualità costruita per giocare un calcio propositivo - ha detto Bucchioni - Fagioli e Oulai insieme? Possono farlo perché Fagioli può fare la mezzala e gioca meglio quando ha soluzioni vicino, inoltre ha bisogno di una squadra che si muove bene in attacco.
I meriti di Vanoli
Bucchioni ha concluso il proprio ragionamento sottolineando uno degli aspetti cruciali del ritorno di Vanoli: “Con Vanoli si è ricreata un'armonia e c'è fiducia reciproca”.
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